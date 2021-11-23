Названы победители конкурса туристических проектов в Раменском

Итоги пятого конкурса туристических проектов «Раменье. Туризм. Новации» подвели в Раменском городском округе. На суд жюри участники представили 20 проектов, среди которых были веломаршрут, паломнические туры, фестивали и музеи. Эксперты внесли в шорт-лист 10 финалистов, из которых отобрали тройку победителей.

Руководитель туристско-информационного центра Раменского Людмила Слизлова отметила, что отобрать 10 лучших было очень сложно.

«Хотелось взять в финал 11 или 12 проектов. Но традиции есть традиции, а еще жесткие критерии отбора, поэтому отобрали только 10», — отметила она.

Одним из представленных проектов был музей колокольного звона в Покровском храме села Игумнова. Экспозиция там небольшая, но очень интересная. Посетители могут посмотреть на старинные фотографии, книги и журналы. Гордость музея — язык колокола благовестника. Своим звоном он созывал людей в храм на службу. Традицию прервалась в советское время.

Экскурсовод и звонарь Покровского храма Артем Заморуев рассказал, что сам колокол после закрытия церкви уничтожили, а вот язык от него сохранился благодаря местным жителям.

«Вот этот самый большой колокол — благовестник, от которого сейчас язык находится в нашем музее сорвался и упал вниз. При этом повредив кирпичную кладку храма. Сам колокол был утилизирован, а вот язык пропал. И только в начале 2000 годов прихожане его принесли к нам», — рассказал он.

Еще один масштабный проект, которым занимается группа волонтеров — это усадьба Быково. Шесть лет назад они предложили сохранить уникальный памятник архитектуры и восстановить парк, который окружает постройку. Началось все с небольших субботников по расчистке территории. Сейчас за усадьбой ухаживают несколько сотен неравнодушных жителей со всей Московской области. Здесь проходят концерты, лекции, фестивали. Не забывают волонтеры и про благоустройство.

«Мы посадили 100 кустов пионов в партере перед дворцом и в следующем году мы надеемся они распустятся», — рассказала волонтер проекта SAVE BYKOVO Наталья Храмцова.

Но оба проекта не стали победителями. Только музей колокольного звона отметили в специальной номинации.

Третье место досталось музею истории становления и развития футбольного клуба «Сатурн», второе место занял веломаршрут Раменское — Гжель. Первое место жюри присудило фестивалю авторской песни «Гжельский ярус». Гран-при получила Екатерина Панкратова — организатор фестиваля «Назад в СССР».

«Среди тех проектов, которые были номинированы есть, например, велосипедный маршрут Раменское-Гжель, такие велосипедные маршруты могут появляться в любых направлениях, связанных с показом лучших домов, усадеб, монастырей или храмов. Проезжая, человек может увидеть духовно обогатиться и может просто здорово отдохнуть», — подвел итоги конкурса глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

Все победившие на конкурсе проекты получат помощь и поддержку в реализации от администрации округа. У гостей и жителей Подмосковья появятся новые туристические маршруты.