Проектно-образовательный интенсив для студентов «Школа будущего» стартовал в МГОУ

Какой будет школа, зависит от них — будущих педагогов, пока что студентов областного университета. МГОУ совместно с университетом «20.35» проводит проектно-образовательный интенсив для всех желающих.

«Мы полностью предоставляем МГОУ возможность выбора, и на этом этапе мы понимаем, что образовательное пространство будет состоять не только из наших активностей, но и активностей, которые выберут студенты из возможностей университета», — рассказала специалист по сбору цифрового следа университета «20.35» Ирина Уражанова.

В этой образовательной программе нет четкого плана обучения и расписания занятий. Студенты сами определяют, что им интересно и важно.

«Я больше бы хотел поработать напрямую с заказчиком — с директорами школ. Как будущему педагогу, мне было бы интересно выстраивать с ними взаимодействие», — поделился студент МГОУ Илья Рахмуллин.

Источник фото: телеканал «360»

На первом занятии всех участников интенсива разбили на команды, куда кроме студентов вошли тьюторы и наставники — это действующие педагоги. И у них в этом процессе обучения важная роль. Они представили свои проекты, а младшие коллеги должны выбрать, над каким из них они будут вместе работать.

«Мне хотелось бы, чтобы они познакомились с реальной школой, познакомились с коллективами, которые их примут, познакомились с современными детьми, с которыми они будут работать. И буду очень рада, если мои знания будут им полезны», — сказала директор дмитровского лицея № 4 Татьяна Малинникова.

Источник фото: телеканал «360»

Участникам нужно представить проект и завершить его. Кроме того, для студентов пройдут лекции, которые помогут понять, какая она — школа будущего — и что за роль отводится в ней учителю.

«Я прямо очень загорелась. И мне правда хочется, во-первых, развить в себе компетенции, которых нет, и во-вторых, внести в этот мир что-то новое», — отметила студентка МГОУ Александра Кочеткова.

Обучение по проектно-образовательной программе «Школа будущего» завершится в феврале. А дальше студенты смогут продолжить курс по индивидуальной программе.