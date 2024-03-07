Подмосковье 07 марта 2024, 13:33 Проектировщиков Подмосковья пригласили на архитектурный конкурс Unsplash

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Союз архитекторов России и администрация Вологды проведут конкурс «Дерево в архитектуре 2024». Мероприятие пройдет с 18 по 20 июля.

В этом году темой форума объявили «Взгляд в Завтра». Она направлена на выявление новых тенденций применения дерева в архитектурно-строительной практике.

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На форуме также состоится V Российский смотр-конкурс с международным участием. Регистрация на участие продлится до 13 мая, а срок подачи работ — до 3 июня.

Итоги конкурса подведут 20 июля. Ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на официальном сайте.

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