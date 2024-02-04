Подмосковье 04 февраля 2024, 19:29 Проектировщиков из Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Дерево в архитектуре» Unsplash

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Союз архитекторов России совместно с администрацией Вологды проведут международный форум «Дерево в архитектуре — 2024» с 18 по 20 июля. Главная тема — «Взгляд в завтра». Она ориентирована на обзор актуальных направлений применения древесного материала в сфере архитектуры и строительства.

В рамках форума пройдет пятый смотр-конкурс «Дерево в архитектуре» с участием международных экспертов. Он продемонстрирует разнообразие применения дерева и реальное воплощение инновационных творческих идей в лучших проектных решениях для деревянного строительства от ведущих архитектурных студий, бюро, строительных компаний.

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В рамках деловой программы форума «Дерево в архитектуре — 2024» также пройдут лекции, дискуссии и круглые столы с участием экспертов из архитектурно-строительной и производственной отраслей, а также представителей государственных структур.

Заявки на участие принимаются до 13 мая, а работы необходимо представить до 3 июня. Подведение итогов и награждение победителей состоятся 20 июля 2024 года.

Условия участия можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

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