Подмосковье 21 декабря 2022, 00:52 Проектировщик рассказал, как будет выглядеть микрорайон будущего в Подмосковье Ассоциация проектировщиков Подмосковья предположила вид микрорайона будущего

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Подмосковье активно развивается. И в сфере строительства регион тоже не стоит на месте. В подмосковном микрорайоне будущего будут широкие проходы, бульвары, скверы, высокие и яркие витрины. Это в беседе с «360» смоделировал председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области Илья Машков.

Председатель правления Ассоциации проектировщиков региона попытался смоделировать, как будет выглядеть микрорайон Московской области в будущем.

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Помимо вышеописанного, по словам Машкова, в региональном микрорайоне будущего будут и широкие тротуары в два метра. Председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области отметил, что это хороший тротуар.

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Самое главное, что будет в микрорайоне будущего, — это силуэт и разнообразные материалы.

«Это красивый, современный, вы знаете, даже порой, да простит меня Москва, лучше, чем московские районы», — так Машков ответил на вопрос о том, каким будет подмосковный микрорайон будущего.