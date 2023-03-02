Подмосковье 02 марта 2023, 15:51 Проектирование еще 60 социальных объектов началось в Подмосковье

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В Московской области началось проектирование 60 зданий в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Это школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта.

На данном этапе ведутся разработки проектной документации двух детских садов на 250 и 510 мест в Мытищах, а также двух школ на 1,1 тысячи мест в деревне Сухарево и поселке Нагорное. Проектирование двух фельдшерско-акушерских пунктов началось в Волоколамском округе и трех ФАПов — в Шаховской. Кроме того, на этапе разработки находятся центр культурного развития в сельском поселении Чисменское, центр общей врачебной практики в деревне Судниково, а также музыкальная школа и поликлиника на тысячу посещений в смену в Королеве.

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Объекты проектируются также еще в 28 городских округах Подмосковья.

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