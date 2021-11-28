Проект «Зима в Подмосковье» стартовал во всех муниципалитетах

Проект «Зима в Подмосковье» стартовал во вех муниципалитетах региона. Жителей и гостей области ждут уникальные выставки в музеях. Также в рамках этого проекта можно будет кататься на коньках и лыжах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что выставки «Азбука шедевра» и «Французский вкус князей Юсуповых» откроются в «Новом Иерусалиме». В Серпухове будет доступна экспозиция «Образ и смысл». С 6 по 8 января 2022 года в Истре пройдет зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!», на которой местные ремесленники и фермеры представят свои товары.

Каждый городской округ в рамках «Зимы в Подмосковье» сейчас готовит свою праздничную программу. В Московской области пройдут более 500 мероприятий, 61 новогодняя ярмарка. Заработают более 300 катков, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс и 18 горнолыжных курортов. На водоемах региона оборудуют более 80 мест для зимней рыбалки.

Подробную программу «Зимы в Подмосковье» можно посмотреть на сайте правительства региона.