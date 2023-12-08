Подмосковье 08 декабря 2023, 08:59 Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Егорьевске Телеканал «360»

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Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» открыли в Егорьевске. Главные улицы города украсила праздничная иллюминация, в парках и на площадях установили наряженные елки и световые инсталляции.

В первый день зимы для детей и взрослых подготовили интерактивные программы, мастер-классы и встречи со сказочными героями.

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Праздничная программа развернулась в парке «200 лет Егорьевску». На сцене выступили коллективы Михалевского культурно-досугового центра. Для детей и взрослых подготовили интерактивные программы, мастер-классы и встречи со сказочными героями, песни, танцы и игры. После праздничной программы в парке зажгли иллюминацию на елке.

«Зима — это замечательное время. Я желаю всем нам насладиться им вдоволь, покататься на коньках, на лыжах, дождаться Нового года и Рождества», — сказала заместитель главы администрации городского округа Егорьевск Наталья Леликова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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