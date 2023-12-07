Подмосковье 07 декабря 2023, 11:36 Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Дмитровском округе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Новогодний сезон проекта «Зима в Подмосковье» открыли на территории Дмитровского округа. В парках и на главных улицах подключили праздничную иллюминацию, установили елки, а также открыли почту Деда Мороза.

Этой зимой жителей и гостей Дмитровского округа ждут интерактивные и игровые программы, мастер-классы и многое другое.

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Так, 9 декабря во Дворце культуры «Содружество» состоится исторический форум «Большое гнездо» под руководством российского общественного деятеля Артема Драбкина. Участие в нем примут известные историки, блогеры и реконструкторы — Дмитрий Пучков, Олег Двуреченский, Василий Новиков, Алексей Исаев и другие.

Следом с 20 по 24 декабря пройдет фестиваль «Дмитровский пряник». Свою продукцию в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» представят 20 участников из Москвы, Московской и Тульской областей. Они проведут мастер-классы по росписи пряников и покажут весь цикл производства этого угощения.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В новогодние праздники с 1 по 7 января в округе пройдет фестиваль «Громко! Ярко! Снежно!». Участников ждут народные гуляниях и игровые программы с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Также с 6 по 8 января пройдет зимний фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу». Тогда 35-40 аэростатов поднимутся в небо над Дмитровом.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Этой зимой в Дмитровском округе будет активно, интересно и ярко! Присоединяйтесь!» — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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