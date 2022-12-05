Подмосковье 05 декабря 2022, 13:04 Проект «Зима в Подмосковье» начался с парада Снегурочек и катаний в оленьих упряжках

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В Московской области открывается ежегодный проект — «Зима в Подмосковье». И первыми такую эстафету приняли региональные парки. 3 декабря зимний сезон отдыха, развлечений и просто приятного времяпрепровождения начался сразу в 62 парках области.

Новый год наступит еще почти через месяц, но в некоторых парках в его преддверии посетителям уже довелось повстречаться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Можно было также побывать в самой резиденции Деда Мороза или написать ему письмо, в котором выразить свои пожелания и мечты на наступающий год.

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Гостям парков предлагалось множество зимних развлечений на любой вкус. Можно было покататься на оленьих упряжках, угоститься горячим чаем из настоящего самовара на дровах. Кроме того, повсюду работали тематические зоны, проводились концертные программы и уличные спектакли, была возможность принять участие во многих интерактивах, которые оказались интересными как для детей, так и для взрослых. Прошел традиционный парад Снегурочек и танцы на льду.

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