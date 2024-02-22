Подмосковье 22 февраля 2024, 18:09 Проект «Здоровое поколение» для детей и родственников участников СВО стартовал в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках стартовал проект «Здоровое поколение» для детей и родственников участников специальной военной операции. Проект направлен на оказание медицинской помощи и поддержание здоровья семей военнослужащих.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Инициатива была запущена Химкинской больницей и фондом «Защитники Отечества». В рамках проекта проведут серию практических занятий и лекций, направленных на медицинскую реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую поддержку, использование технических средств реабилитации и санаторно-курортное лечение.

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«Развитие сферы здравоохранения — один из главных показателей улучшения качества жизни горожан. Конечно, такие проекты позволяют сделать медицинские услуги еще более доступными. Также хочется отметить, что в поликлинических учреждениях округа проходят Единые дни диспансеризации, где каждый желающий может пройти медицинское обследование, сдать анализы или просто получить консультацию медицинских специалистов», — сказала депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» продолжает свою работу в Химках и оказывает медицинскую и психологическую помощь бойцам специальной военной операции. Ведется активная работа по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. Для записи на прием или консультацию можно позвонить по телефону: +7 (498) 602-00-23.

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