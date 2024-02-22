Подмосковье 22 февраля 2024, 21:20 Проект «Za самбо» упростит занятия национальными видами единоборств в Воскресенске Unsplash

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В рамках партийного проекта «Za самбо» было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между городским округом Воскресенск и Федерацией самбо Московской области. Цель проекта — популяризация самбо как национального вида спорта и развитие секций в школах и вузах региона.

В программу «Za самбо», которая идет по всей стране, входит восемь основных направлений. Среди них «Самбо в школы», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО».

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«Самбо — это прекрасный вид спорта, который делает наших мальчишек и девчонок сильными, крепкими, целеустремленными, дает им волю к победе», — сказал глава Воскресенска Алексей Малкин.

С начала учебного года в школе № 5 реализуется одно из направлений проекта. Более 50 детей в возрасте от семи до 14 лет занимаются самбо в рамках секции.

«Ребята на внеурочной деятельности занимаются самбо, ребята — тренера молодые, энергичные. Детям нашим очень нравится. Рядом находится клуб „Самбо“, с которым мы сотрудничаем», — сказала директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Смолина.

Самбисты сборной Московской области часто представляют страну на международном уровне и добиваются высоких результатов. Недавно на чемпионате центрального федерального округа по боевому самбо Анатолий Никулин продемонстрировал отличные результаты и выиграл путевку на Чемпионат России, который пройдет в начале марта.

Более 5,5 тысячи молодых спортсменов в Подмосковье занимаются самбо, а воскресенские ребята являются яркими представителями этого вида единоборств. Подписание соглашения о сотрудничестве открывает новые возможности для реализации совместных программ и укрепляет стремление молодежи к здоровому образу жизни.

Ранее, в рамках проекта «Спорт — норма жизни», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый футбольный манеж и физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Домодедове.

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