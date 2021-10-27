Проект «Успех каждого ребенка» поможет подольским школьникам определиться с профессией

В этом году в школах Подольска создали больше 1700 мест для дополнительного образования детей. Занятия в рамках проекта «Успех каждого ребенка» помогут раскрыть потенциал учеников и определиться с будущей профессией.

Электронные микроскопы, ноутбуки и планшеты — так выглядит кружок дополнительного образования по экологии в подольской школе номер 19. Ребята уже изучили все растения в городе, исследовали влияние автотранспорта на окружающую среду и повысили свой «скилл» в естественных науках.

«Мне действительно нравится здесь заниматься, так как преподают очень интересно. Рассказывают такие вещи, на которые не хватает времени на обычных школьных уроках, и у меня появляется еще больший интерес к этим наукам», — поделилась ученица подольской СОШ № 19 Анна Тимошенко.

Источник фото: телеканал «360»

В 25-й подольской школе дети знают практически все про роботов. Помимо сборки разных моделей, ребята учатся языку программирования.

«Я с детства люблю собирать «Лего», разные конструкторы, поэтому мне нравятся занятия в кружке «Юный робототехник», — говорит ученик СОШ № 25 Иван Захаров.

Источник фото: телеканал «360»

90 учеников этой школы могут посещать занятия совершенно бесплатно. Педагоги отмечают положительное влияние дополнительных занятий на общее развитие детей.

Дети занимаются робототехникой всего с сентября, но уже за это время отмечается усиление концентрации, внимания, терпения, развивается креативное мышление, умение работать в команде, особенно при решении прикладных задач Андрей Бабков педагог дополнительного образования СОШ № 25

В Подольске проект «Успех каждого ребенка» был запущен два года назад. И уже есть впечатляющие результаты.

«Наши воспитанники кружков, которые открывались в прошлом году, уже являются и победителями, и призерами различных конкурсов. Это и «РобоФест». Ребята, которые занимаются в экологических кружках, побеждали в конкурсе «Отечество» — рассказала заместитель председателя Комитета по образованию администрации г. о. Подольск Галина Киселева.