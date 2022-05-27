Проект #Твой.Камерный отметил день рождения в Ногинске

В Центральном парке в Ногинске молодежное пространство #Твой.Камерный отметило день рождения. Для жителей провели различные мастер-классы. В их числе — роспись пряников и йога, искусство татуировки и игра в «Мафию». Посети их мог любой желающий.

Под открытым небом центральный парк в Ногинске собрал мальчишек и девчонок, а также их родителей. А запечатлеть свое настроение в праздничный день можно было в фотозоне с фирменным логотипом мероприятия.

Мария Самохина со своей семьей тоже присоединились к торжественному событию. Она выступала в качестве зрителя и единомышленницы увлечения своего сына Вани. Здесь он принял участие в мастер-классе по хип-хопу. Молодой маме очень нравится идея торжества под открытым небом и изобилие мастер-классов. Ведь это отличный повод и провести время с семьей, и развлечься.

«Это здорово, потому что есть возможность куда-то сходить, отвлечься, что-то новое попробовать, разностороннее что-то, провести время с семьей, с друзьями», — отметила жительница Ногинска Мария Самохина.

Потанцевать под звуки субкультуры мог любой желающий. Отдыхающие, проходя мимо музыкальных колонок, присоединялись к танцующим. Группа с удовольствием повторяла движения за энергичным преподавателем.

Кроме того, гостей учили рисовать. Преподаватель Ольга Ульянова приехала на мероприятие из Москвы. В столице она преподает технологию и хендмейд. Сегодня поклонники живописи смогли научиться уникальной технике эюру.

Это старинная техника турецкая. Это турецкие краски тоже. Используется раствор специальный, на котором краски эти рисуются. Он на основе водорослей, которые помогают не опускаться краске на дно, то есть эта краска такая плотная достаточно. И мы переносим это на бумагу, так же можно переносить и на другие поверхности, как на стекло, на ткань, на дерево на металл — на что фантазии хватит Ольга Ульянова Художник педагог

Любое участие в мастер классе заканчивалось дополнительным бонусом. После обучения каждый получал жетон. Его можно было обменять на лотерейный билет. Сколько пройденных мастер классов — столько билетов на удачу в розыгрыше призов.

Финалом праздника стал концерт. Под открытым небом гостей дня рождения поздравляли танцевальные студии Ногинска и артисты музыкального дуэта «Аня и Сережа».

#Твой.Камерный — проект, стартовавший в прошлом году на территории богородских парков. В рамках молодежного пространства проходят концерты, творческие вечера, развлекательные и обучающие программы под открытым небом.