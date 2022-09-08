Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 19:36 Поделиться Telegram

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Viber Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске

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Новый проект Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья «Тематический подъезд» помог жителям Зарайска украсить подъезды изображениями достопримечательностей округа. Стены одного из подъездов украсили изображения знаменитых Зарайского кремля и собора Николая Чудотворца.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках программы «Мой подъезд» запустило новый проект — «Тематический ремонт подъезда». Тема этого года — «Чем знаменит городской округ». Победителей конкурса определят в следующем году.

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«В соответствии с проектом администрации совместно с Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов уже отобрали подъезды и эскизы будущего подъезда в рамках этого нового нашего проекта», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

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Более 45 заявок на участие в проекте поступили от жителей, которые в процессе ремонта своего подъезда посвятили отдельные элементы его оформления историческим достопримечательностям и событиям из жизни своего городского округа.

Жители одного из подъездов многоквартирного дома в 1-м микрорайоне Зарайска украсили подъезд красивыми видами родного города.

«Приятно, когда, выходя из дома, попадаешь в уютный, красивый и привлекательный подъезд. Благодаря нашим добрым друзьям, неравнодушным педагогам художественного отделения ДШИ имени А. С. Голубкиной, наше желание в этом году воплотилось в жизнь. Когда художники предложили в качестве рисунка красивые виды Зарайского края, мы, не раздумывая, согласились. И сегодня не жалеем о выборе. Зарайский кремль, храмы, природа — все радует глаз. Нам очень нравится», — поделилась Марина, жительница дома.

Стены дома в 1-м микрорайоне украсили изображения Зарайского кремля и собора Николая Чудотворца. Зарайский кремль построен в XVI веке для защиты от нападений Золотой Орды. Это единственный кремль в Подмосковье, который сохранился практически в первозданном виде. Строительство собора Николая Чудотворца завершилось в 1681 году на месте деревянной церкви XIII века. Считается главным православным храмом Зарайска и расположен на территории городского кремля.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года. Участие в ней добровольное и происходит по решению собственников жилья. Программа предусматривает полную творческую свободу и контроль за реализацией работ непосредственно жителями многоквартирного дома. Это позволяет жителям самим выбирать колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил.

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