Проект «Сыграй в команде „НАШИ“ с космонавтами!» стартовал в Подмосковье

Федеральный проект «Сыграй в команде „НАШИ“ с космонавтами!» стартовал в Электростали с хоккейного матча между командой «НАШИ» и командой сотрудников газотранспортной отрасли. Об этом сообщила «Российская газета».

Хоккейная команда «НАШИ» появилась в Звездном городке еще в 1960-е годы. В ее состав вошли космонавты первого отряда. Капитаном был Юрий Гагарин. С ним играли Алексей Леонов, Валерий Быковский, Павел Попович, Борис Волынов, Виктор Горбатко, Адриян Николаев, Евгений Хрунов и Георгий Шонин. Тогда хоккей был частью физической подготовки космонавтов, однако от ледовых сражений пришлось отказаться из-за травматизма.

Дважды Герой Советского Союза Борис Волынов — почетный капитан современной команды «НАШИ». В ней играют уже и внуки космонавтов тех лет.

Федеральный проект «Сыграй в команде „НАШИ“ с космонавтами!» посвящен 60-летию первого полета человека в космос и 75-летию хоккея в России. Его основная цель — формирование интереса детей к истории космонавтики, знакомство с первыми космонавтами, развитие творческих и спортивных способностей и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В рамках этого проекта хоккейная команда «НАШИ» проведет тур по стране.