Подмосковье 09 января 2023, 19:01 Проект студентки из Коломны по выращиванию земляного миндаля прошел в финал международного конкурса Pixabay

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Работа Коломенского аграрного колледжа имени Козлова прошла в финал международной бизнес-игры «Начинающий фермер». Проект Анастасии Лапушкиной по выращиванию чуфы — земляного миндаля — признан лучшим в своей категории.

«Подмосковье всегда поддерживает всевозможные инициативы для привлечения молодежи в сельскохозяйственный сектор. Бизнес-игра „Начинающий фермер“ — это как раз такой формат», — говорит зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Проект Коломенского аграрного колледжа имени Козлова по выращиванию чуфы был признан лучшим среди представленных работ из средне-специальных учебных заведений. Эту перспективную идею для развития сельского хозяйства Анастасии Лапушкиной высоко оценили эксперты. Чуфа — самый калорийный орех в мире, который используют для производства масла, муки, халвы и прочего. Студентка раскрыла потенциал его выращивания в Подмосковье.

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В бизнес-игре приняли участие более 100 команд из России, Белоруссии, Армении, Казахстана. 59 лучших проектов отобрали в финал, среди них 17 работ из колледжей и техникумов, 23 из вузов, 12 из школ и семь от команд молодых предпринимателей.

Губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты в 2022 году. Он отметил, что регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.