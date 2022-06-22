Проект строительства подъезда к ИП «Южный» создадут в Подольске

В текущем году в Подольске начнут реализовывать проект строительства подъезда к новому индустриальному парку «Южный». По сообщению МТДИ, пока этот парк еще только формируется.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, когда проект будет выполнен, окажется более разгруженной существующая дорога. Кроме того, появится еще один выезд в сторону Москвы. Воспользоваться им смогут не только работники парка, но и примерно десять тысяч жителей ближайших населенных пунктов.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что длина новой дороги составит примерно один километр. Начать ее создание планируется после того, как будет заключен единый госконтракт. Завершить все работы власти собираются в четвертом квартале 2024 года.

«Участок строительства подъезда определен от промзоны до примыкания к Симферопольскому шоссе — дорога станет частью существующей развязки с трассой М2 „Крым“ и улучшит транспортную доступность социально значимого объекта. Водителям не придется делать крюк порядка двух километров, чтобы выехать на внешнюю сеть автодорог. Еще новая дорога позволит улучшить пропускную способность региональной дороги Бутово — Щербинка — Домодедово», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Сейчас проводятся конкурсы на выбор подрядчика, который займется реализацией проекта. Они будут продолжаться до 30 июня текущего года. Максимальная стоимость контракта составляет примерно 300 миллионов рублей.