Подмосковье 16 декабря 2022, 21:51 Проект создания единой системы мониторинга состояния окружающей среды поддержали в Подмосковье

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Министерство экологии Московской области поддержало законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды в Российской Федерации». В случае одобрения, в стране появится комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды

«Мы давно ждали такого документа. В настоящее время данные мониторинга находятся в различных ведомственных базах, каждая из них содержит сведения по отдельным компонентам — воздуху, воде, коммунальным отходам и так далее. Авторы законопроекта предлагают свести все это в единую систему, которую будет поддерживать „Российский экологический оператор“, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Проект будет направлен на то, чтобы сделать все сведения открытыми, упростить взаимодействие различных ведомств и исключить разночтения. Предполагается, что единая система будет создана в течение 2023–2025 годов.

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Министр также отметил, что Подмосковье стало одним из первых регионов России, внедривших единые системы оценки качества окружающей среды. Так, например, на территории Московской области действует система контроля качества атмосферного воздуха, которая включает 245 стационарных датчиков и 4 мобильные лаборатории.

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