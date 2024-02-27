Подмосковье 27 февраля 2024, 16:54 Проект школьника из Власихи победил на фестивале робототехники в Королеве Unsplash

Читать 360tv в

Ученики школы «Перспектива» во Власихе продемонстрировали высокие результаты на VIII чемпионате робототехники RoboSpace-2024. Соревнования прошли в Королевской гимназии № 11.

По информации, предоставленной пресс-службой министерства образования Московской области, проект видеоигры под названием «Школьные бега 2024», созданный учеником 8 «А» класса Андреем Григорьевым, занял первое место на фестивале.

Реклама

Все судьи, а также глава Королевского городского округа Игорь Трифонов проявили большой интерес к работе Андрея. Они внимательно изучили презентацию, дали ему ряд советов по улучшению кода игры и узнали, что на разработку проекта ученику потребовался целый год.

Другие проекты робототехников из Власихи также вызвали интерес у судей и зрителей фестиваля. После соревнований ребятам вручили дипломы участников. Всего в них приняли участие более учеников из школ Москвы, Липецка, Ленинградской и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».