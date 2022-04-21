Проект «Школьная медицина» распространят на все Подмосковье

Лучшие практики проекта «Школьная медицина», стартовавшего в ноябре прошлого года в Ленинском округе, распространят на все Подмосковье.

Об этом сообщили на конференции для медицинских специалистов и педагогов по организации и внедрению проекта «Школьная медицина» и здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях.

«Чаще всего детям нужна именно профилактическая медицинская помощь, которую удобнее получать на местах. Поэтому в ноябре прошлого года мы внедрили в Ленинском округе проект «Школьная медицина». Лучшие практики, озвученные сегодня, будут внедрены во всем Подмосковье», — сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, проект направлен на информатизацию процессов и организацию рабочего пространства врача.

«Это положительно сказывается и на пациенте. Например, полный профилактический осмотр ребенок может пройти в школе всего за 45-50 минут. Более того, у нас работает система информирования родителей о предстоящем профосмотре», — добавила Стригункова.

«Эти профилактические мероприятия позволяют выявить заболевания и при необходимости направить детей уже на второй этап — в поликлинику. Плюс этого проекта также в том, что он модульный — реализуется совместно с Министерством образования и совместно с коллегами может быть дополнен. В Ленинском городском округе действуют 40 образовательных учреждений, в которых создано 68 медицинских кабинетов», — поделился главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев.

Сейчас в Ленинском округе 46 медкабинетов оборудовано стационарным автоматизированным рабочим местом с выходом в систему ЕМИАС. Это позволяет выдавать лабораторные направления, вносить сведения о вакцинации и результатах профосмотра ребенка в электронном виде в медкабинетах школы, а родителям смотреть документы в электронной медкарте ребенка.

Кроме того, есть возможность онлайн-заказа справок, не требующих явки ко врачу, через личный кабинет родителя на Школьном портале. Срок оформления составляет от трех до пяти дней в зависимости от формы справки.

Проект «Школьная медицина» реализуется совместно с министерство образования Московской области.