Подмосковье 05 февраля 2023, 23:24 Проект «Школьная медицина» помог обследовать около 45 тысяч детей в Ленинском округе без визита в поликлинику

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Проект «Школьная медицина» реализуют в Ленинском округе с 2021 года. Врачи проводят профосмотры и вакцинацию в стенах школ и садов практически без отрыва от учебы, рассказал главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев.

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«В Ленинском городском округе 40 образовательных учреждений. В них обучается около 45 тысяч детей. С помощью данной программы появилась возможность обследовать при школах и садах всех детей», — сказал Бутай Бутаев.

Родители учащихся в Видном отметили пользу и удобство проекта.

«Раньше мы должны были ехать к врачу и пропускать школу или сад более 3-5 дней и терять время, стоять в очереди, ждать записи, чтобы просто взять справку о том, что ребенок здоров и может посещать сад или школу. Сейчас эта услуга стала намного удобней», — поделилась многодетная мама Ольга Далимаева.

«Очень просто и легко стало заказывать справки и следить за медицинскими данными и показателями ребенка», — отметила мама ученицы 3-го класса Ольга Петрова.

Сейчас в Видном проводится информирование населения о возможностях проекта, лекции о том, как легко и доступно происходит медобслуживание в школах и садах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за эффективностью цифрового оборудования в поликлиниках.

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