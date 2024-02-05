Подмосковье 05 февраля 2024, 13:59 Проект «Школа здоровья» расширят в Лотошине Аппарат фракции КПРФ в Московской областной Думе

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В Лотошине прошла встреча заместителя председателя Мособлдумы Константина Черемисова со своим помощником Галиной Головачевой в рамках «Школы здоровья». Это проект, направленный на проведение бесплатного медицинского обследования для всех жителей городского округа.

С момента запуска «Школы здоровья» жители в Лотошине могут записаться на медицинское обследование в одной из лучших клиник Московского региона.

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На встрече обсудили, как проходит реализация программы, а также что необходимо сделать, чтобы улучшить работу.

Участники встречи пришли к выводу, что программу необходимо расширять и привлекать наибольшее количество жителей к профилактическим мероприятиям. Одной из важных задач, которую необходимо решить в ближайшее время, — информирование населения.

«Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем достичь поставленных целей и помочь жителям Лотошина поддерживать и улучшать свое здоровье. Ведь данная программа включает в себя адаптацию под потребности конкретного человека» — отметил Константин Черемисов.

Чтобы узнать о проекте «Школа здоровья» и принять участие в программе, следует связаться с помощником Константина Черемисова — Галиной Головачевой. Это можно сделать по телефону +7-991-731-87-37.

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