Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество» | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 19:34 Поделиться Telegram

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Viber Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

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Новый комфортный квартал появится в Мытищах. Посетители фестиваля «Зодчество», который проходит в «Гостином дворе» с 28 по 30 сентября, смогли увидеть проект квартала.

Стенд группы «Самолет» на фестивале «Зодчество» выполнен в виде прототипа реального дома — с облицованным кирпичом фасадом и полноразмерными окнами. Дома в рамках проекта реновации в Мытищах будут перекликаться со стендом по стилю: лаконичная облицовка фактурным клинкерным кирпичом натуральных оттенков и балконы разной глубины и конфигураций. Это позволит достичь художественной выразительности фасадов.

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Проект комплексного освоения территории включает зоны жилой застройки, общественные и рекреационные пространства. Все пространства продуманы в соответствии с новыми стандартами жилищного строительства Московской области. В домах предусмотрены просторные входные группы с увеличенной высотой потолков и полом на одном уровне с землей. Это сделает комплекс удобным как для маломобильных групп граждан, так и для родителей с колясками и маленькими детьми. Также предусмотрены чистые светлые подъезды без мусоропроводов, на смену которым установят специальные контейнеры и организуют площадки для раздельного сбора мусора.

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Все корпусы выполнят в кирпиче разных оттенков: терракотово-красном, светло-сером с подпалинами и темно-коричневом с угольными пятнами. Вокруг каждого из домов высадят свою группу деревьев: яблони, сирень, черемуху.

Благоустроенные дворы освободят от машин, а вдоль домов проложат пешеходные зоны и велодорожку. Проектировщики задумали также создать здесь пихтовую аллею, деревья которой можно будет наряжать на Новый год.В общественных пространствах создадут условия для комфортного отдыха: зоны с гамаками, беседки для чаепития, полки для обмена книгами. На первых этажах с внешней стороны домов и в двухэтажном пристроенном здании разместятся объекты коммерческой инфраструктуры шаговой доступности: салоны красоты, небольшие магазины, пекарни и кафе. Вся необходимая инфраструктура уже существует в пешей доступности: поликлиники, школы, детские сады, остановки общественного транспорта, спортивные объекты и парковочные места.

Перечисленные решения решат главную задачу реновации 20-го микрорайона в Мытищах — создание современного и благоустроенного квартала с сохранением исторической атмосферы тишины и уюта. Район появился в 1940-х годах, когда построили двухэтажные бараки для работников расположенных неподалеку предприятий. К настоящему моменту дома морально и технически устарели, шесть бараков по Трудовой и 2-й Крестьянской улице признаны ветхими.

В 2021 году в рамках проработки с министерством жилищной политики Подмосковья проектов реновации администрацией городского округа Мытищи предложила включить их в пилотный проект по комплексному развитию территории. По итогам аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории был заключен договор с группой «Самолет», которая выступит инвестором проекта. Таким образом, в городе появится современный квартал с новой инфраструктурой и 57 семей из ветхих бараков получат новое жилье. 40 из них уже переселены.

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