Проект реконструкции яблоневого сквера в Красногорске подготовили на фестивале «Город А»

Молодежный фестиваль «Город А» прошел в Красногорске. Одно из его направлений — урбанистический хакатон. Начинающие архитекторы представили проект реконструкции яблоневого сквера.

Финал урбанистического хакатона на фестивале «Город А» организовал Роскультцентр. Участники разделились на две команды и три дня разрабатывали проекты.

«Участие в данном проекте дает участникам возможность заявить о себе, научиться и прокачать свои навыки, просто поработать с выдающимися наставниками: это профессорский состав МАРХИ и члены Союза архитекторов России», — рассказала руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Город А» Ольга Шубникова.

Возраст участников — от 18 до 35, все они приехали из разных регионов страны. Поэтому перед разработкой проекта гости изучили историю Красногорска. Им нужно было понять, каким видят яблоневый сквер местные жители. Архитекторы провели соцопрос и выяснили, что главное для горожан — сохранить историю парка и добавить зеленых зон.

«Так как рядом находится мощнейший драйвер развития культуры — киноархив не только области, но и России, мы решили зацепиться за эту тему и показать, как сюжет развития в сквере может соприкасаться с сюжетом развития в фильме», — объяснила участница фестиваля «Город А» Екатерина Баринова.

Первая команда предложила разделить парк на зоны и сделать выход к реке Чернушке. Другая группа считает важным добавить малые архитектурные формы и освещение в виде киноленты на дорожках. Эти тропы как раз приведут на соседнюю улицу — к Российскому государственному архиву кинофотодокументов. Несмотря на различные подходы, участники сошлись в том, что яблони обязательно надо оставить. Свои проекты они защищали прямо на территории сквера.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы все чуть старше становимся, думаем штампами, такова природа человеческая. У молодежи есть полет мысли незамутненный, незамутненный штампами, и они могут приехать на территорию, изучить, придумать проект», — заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Члены жюри решили объединить идеи двух команд в общий проект. Его доработают дистанционно и воплотят в жизнь. Реконструкция парка завершится до 2023 года.