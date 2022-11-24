Подмосковье 24 ноября 2022, 09:06 Проект расчистки лесных троп в Черноголовке выиграл грант на конкурсе «Меняем город к лучшему»

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Ежегодно в Черноголовке проходит грантовый конкурс социально значимых проектов «Меняем город к лучшему». Участвовать в нем может любой житель наукограда. В этом году особо отметили проекты, касающиеся расчистки просек и обустройства навигации в лесу.

В Черноголовке есть лесные маршруты протяженностью порядка 30 километров. Здесь летом жители катаются на велосипедах, спортсмены делают пробежку, а зимой прогуливаются на лыжах или пешком.

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Александр Чикин с друзьями решил расширить сеть пешеходных маршрутов, очистив от валежника заросшие тропы и просеки. Так родился проект «Пойдем гулять!», который стал победителем конкурса «Меняем город к лучшему» в 2022 году.

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«Инициатива всегда у нас исходила от самих жителей. <…> В этом году мы решили участвовать в грантовом конкурсе „Меняем город к лучшему“ и подали такой проект. Он был поддержан комиссией, и в принципе мы его успешно выполнили за этот год», — рассказал Александр Чикин.

На конкурсе также отметили проект обустройства навигации на лесных тропах «Сказочный лес». Мастер Константин Кузнецов вырезал из дерева героев русских сказок. На тотемных столбах он предусмотрел кормушки для птиц и белок, а в будущем на них появятся указатели маршрутов.

Жители Черноголовки уже успели оценить старания Александра и Константина. По их словам, на грант подавались не только для приобретения нужных инструментов — хотелось заручиться официальной поддержкой для своих проектов.

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