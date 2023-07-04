Подмосковье 04 июля 2023, 14:18 Проект «Погода 360» метеоролога Поповнина и телеканала «360» отмечает год в эфире

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Авторский проект метеоролога Никиты Поповнина «Погода 360» на телеканале «360» отмечает свой первый день рождения 4 июля. За год в эфире у программы накопилась целая подборка самых ярких видео.

«Погода 360» — это первый в России интерактивный эксперимент. В его рамках телеведущие на мобильных метеостанциях сравнивают погоду в Москве и Подмосковье в реальном времени.

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Зрителей знакомят с актуальными метеонаблюдениями и точными прогнозами, предлагают активности «по погоде» и удивляют видеообзорами природных катаклизмов и катастроф в мире.

Новые выпуски программы выходят 10 раз в будни начиная с 11:34 и по два раза в выходные на «360». Также за эфирами можно следить во всех соцсетях телеканала.

Ведущие «Погоды 360»

Никита Поповнин / Никита Поповнин

Автор и руководитель проекта — профессиональный метеоролог Никита Поповнин. Он лауреат российской национальной телевизионной премии ТЭФИ и международного рекламного фестиваля «Каннские Львы». Поповнин известен как «генерал атмосферного фронта».

Сергей Шубенков

Сергей Шубенков постоянно каламбурит в эфире, его остроты неистощимы. Он выходит в эфир в разнообразных модных луках. Коллеги уже сбились со счета, сколько у него курток.

Александр Хохлов

Конек Александра Хохлова — романтичные прогнозы в духе: «чашечки анемометра шепчут друг другу что-то на ушко» или «высоко в небе звенят солнечных лучей струны». При любой метеобстановке он не теряет позитива и часто напоминает кота Леопольда на каникулах.

Владислав Илич

Владиславу Иличу молодость не мешает быть опытным гидрологом. Он сторонник главных мужских кредо — рыбалка и поесть. Зимой принципиально ходит без шапки, надеясь на хорошую погоду. Зря женщины переживают по этому поводу: ведущего, наверное, греет сербская кровь.

Алина Засобина

Алина Засобина даже о непогоде рассказывает с чарующей улыбкой и может выйти в эфир в бикини. Увидеть Алину в купальнике — на удачу. Это возможно не только летом, но и зимой — следите за эфирами. Ведущая — спортсменка, комсомолка и просто красавица.