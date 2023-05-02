Подмосковье 02 мая 2023, 17:12 Проект «Подмосковный АРТ-визит» охватит 15 городских округов в мае Министерство культуры и туризма Московской области

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«Подмосковный АРТ-Визит» стартовал в начале марта в Коломне. В масштабном проекте, который будет проходить до декабря 2023 года, примут участие все округа Московской области. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В мае народные и академические хоровые коллективы, ансамбли эстрадной и народной песни, а также театральные студии выступят в 15 округах. В прошлом году в «Подмосковном АРТ-Визите» приняли участие коллективы десяти городских округов Подмосковья. Они провели свыше 50 выездных концертов, которые посетили более 20 тысяч человек.

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В мае фестиваль пройдет в Шаховской, Клину, Лотошине, Электрогорске, Краснознаменске, Истре, Восходе. Пущине, Дзержинском, Солнечногорске, Пушкино, Богородском и Талдомском округах, Егорьевске, Чехове и Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область впервые приняла у себя финал всероссийской олимпиады по литературе. Свыше 300 талантливых школьников приехали в гимназию имени Примакова в Одинцове.

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