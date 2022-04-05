Проект поддержки участковых врачей запустили в Подмосковье

В Подмосковье стартовал проект «Наш участковый врач», разработанный Министерством здравоохранения Московской области и главными врачами крупнейших лечебных и научных учреждений Подмосковья.

В Подмосковье стартовал проект «Наш участковый врач», разработанный Министерством здравоохранения Московской области и главными врачами крупнейших лечебных и научных учреждений Подмосковья.

О старте нового мотивационного проекта для врачей объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В рамках проекта участковые педиатры Московской области получат в 2022 году дополнительные меры социальной поддержки, новые возможности для обучения, а также супервизию психологов и наставников.

«Труд врача не просто так называют самым благородным и важным. У участковых врачей особая миссия — при первом приеме распознать симптомы, почувствовать тревогу пациента. Если речь идет о детях, это сложно вдвойне. Детей у нас в Подмосковье становится больше, и хорошие педиатры нужны в каждом городе. Мы запускаем проект поддержки педиатров и терапевтов, который родился благодаря Павлу Бережанскому и его коллегам, чтобы участковые детские врачи могли раскрывать свой потенциал, расти профессионально и еще лучше заботиться о здоровье маленьких жителей Подмосковья» Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Павел Бережанский — финалист трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса «Лидеры России», двукратный победитель Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», обладатель почетного статуса «Волонтер года» — стал автором идеи проекта и одним из его инициаторов.

Бережанский подчеркнул, что участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики — самое уязвимое звено здравоохранения. Он отметил, что их работа в разы тяжелее работы узких специалистов, потому что требует от них самых разнообразных компетенций. Объем нагрузки заставляет их работать на пределах возможностей, пояснил Бережанский. По словам автора, основная задача проекта улучшить условия работы участковых педиатров и терапевтов, увеличить количество таких специалистов.

Проект подразумевает создание службы психологической поддержки. Это поможет справиться с распространенной среди врачей проблемой профессионального выгорания. Запланирован также запуск портала, который будет площадкой для непрерывного образования врачей и коммуникационной сетью для профессионального общения. Специалисты, посещающие пациентов на дому, смогут получить для работы новые средства связи и планшетные компьютеры. Кроме того, будет поощряться система наставничества. Предусмотрены стимулирующие выплаты фельдшерам поликлиник и ФАПов, которые обслуживают вызовы, а также увеличение губернаторской доплаты участковым врачам и врачам неотложной помощи. В качестве дополнительной мотивации предлагается направлять врачей на стажировки в ведущие отечественные и зарубежные клиники, поощрять абонементами в спортклубы, приглашать к участию в популярных телепрограммах и в особых случаях присваивать статус «Подмосковный врач» с разовой выплатой.

В создании и реализации проекта участвуют специалисты Научно-исследовательского клинического института детства и Министерства здравоохранения Московской области. Предполагается, что общий объем финансирования проекта составит более 1 миллиард рублей в год.

Внимание на проблему нехватки кадров и профессионального выгорания участковых врачей в стране в декабре 2021 года на встрече с победителями международной премии #МЫВМЕСТЕ обратил Президент России Владимир Путин