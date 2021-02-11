Проект по защите детей при разводе запустят в трех округах Подмосковья

Пилотный проект по защите детей при разводе запустят в трех самых густонаселенных округах Подмосковья. Об этом на пресс-конференции РИАМО рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Три округа, в которых будут проводить проект по защите детей при разводе родителей «НЕделим», определят позже. Запустить программу планируют весной этого года, уточнила Мишонова.

«Сейчас выбираются три самых густонаселенных муниципалитета. Родителям предложат примирение сторон в ходе развода, чтобы не была принесена самая страшная жертва — это ребенок», — отметила омбудсмен.

По словам Мишоновой, решения суда, которые касаются общения родителей с ребенком, чаще всего нарушаются.

«Мы выступаем за жесткие меры в отношении родителей, которые превышают свои родительские права, которые лишают права общения с другим родителем и воздействуют на них (детей — прим. ред.) психологически», — заявила уполномоченный.

По статистике за первые девять месяцев прошлого года порядка 69% разводов происходили в семьях с детьми. Этот показатель еще раз указывает на необходимость защиты тех, кто страдает от развода больше всего.

На пресс-конференции омбудсмен также отметила, что за 2020 год в аппарат уполномоченного поступило более четырех тысяч обращений. Это в два раза больше, чем в 2019-м. Рост связали с пандемией и с повышением эффективности института уполномоченного.

«За прошлый год мы получили в два раза больше обращений, чем в 2019-м. Сказалась, в том числе пандемия», — заключила Мишонова.