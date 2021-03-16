Проект по централизации лабораторной службы задумали запустить в Подмосковье

В Московской области планируют запустить пилотный проект по централизации лабораторной службы. В него войдут 12 медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву.

Проект призван повысить качество и доступность лабораторных исследований для жителей Подмосковья. В частности, он позволит значительно расширить перечень бесплатно проводимых исследований и начать делать по полису ОМС те анализы, которые ранее были недоступны (гормоны, онкомаркеры, кардиомаркеры и другие). Срок проведения исследований уменьшится до суток, а результаты анализов можно будет получить как в медицинской организации, так и по электронной почте.

Исследования будут проводить на современном оборудовании экспертного класса, которого не было ранее в лабораториях государственных медицинских организаций.

Как уточнили в Минздраве, экспресс-лаборатории в круглосуточных стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, продолжат работать в полном объеме.