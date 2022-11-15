Подмосковье 15 ноября 2022, 20:52 Проект по сохранению исторических зданий запустили в Зарайске

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Проект «Гео-лаборатория исторических ценностей» направлен на сохранение старых домов в Зарайске. В городе запустили пилотный сезон проекта.

Цель проекта «Гео-лаборатория исторических ценностей» — привлечь внимание к проблеме аварийных домов, сохранить их историю и дать новую жизнь. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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«Центр инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск является партнером проекта „Гео-лаборатории исторических ценностей“ города Зарайск. Мы проводили большую исследовательскую работу, собрали информацию. Нам важно сохранить историю каждого дома, который находится в исторической части города», — рассказала директор центра инвестиций и устойчивого развития городского округа Зарайск Юлия Никульцева.

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Зарайск отличается уникальной исторической средой, которая не только сохранилась, но и развивается. Уже более 10 заброшенных исторических домов нашли новых хозяев и постепенно будут восстанавливаться.

«Зарайцы смогут обратить внимание на дома, мимо которых они ходили всю жизнь, в которых они, возможно, росли. Смогут узнать, как в них жили такие же люди несколько лет назад, несколько десятилетий и может быть даже столетий», — сообщила менеджер проекта АНО «Даль» Татьяна Минаева.