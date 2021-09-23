Проект по проработке стартапов пройдет в Дубне. Участниками станут молодые ученые из Подмосковья

В Московской области активно поддерживают молодых ученых, которые предлагают инновационные решения разных вопросов. В конце октября в Дубне пройдет мероприятие «SkLab. Дубна», на котором студентам и аспирантам помогут развить их идеи. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Подмосковным молодым ученым дадут возможность реализовать свои стартапы. Для этого желающие должны подать заявки до 18 октября на участие в интенсивной программе «SkLab. Дубна». Мероприятие в наукограде проведут с 25 по 29 октября. Участниками могут стать специалисты, которые разработали проекты в научно-технологической и инновационной сферах.

Программу организовали фонд «Сколково», Открытый университет Сколково, АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» и ОЭЗ «Дубна».

Проект своей основной целью ставит быстрый запуск студенческих технологических стартапов. В программе могут участвовать разработки в сфере медицины, биотехнологии, информационных технологий, композитных материалов, ядерно-физических и нанотехнологий.

Все ученые будут работать с опытными модераторами — выпускниками «Академии наставников». Участники получат обратную связь и оценку стартапов от экспертов-практиков рынка.

«SkLab — это программа с двусторонним движением. С одной стороны, студенты и молодые ученые получат дополнительный бесплатный образовательный курс с возможностью реализовать свои проекты. С другой стороны, регион получит перспективные наработки, которые могут стать основой для успешных бизнес-проектов. Мы заинтересованы в реализации потенциала молодых ученых и специалистов, и SkLab — это одна из программ, с помощью которых этот потенциал реализуется», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Участникам мероприятия расскажут об основных трендах и перспективных направлениях в области IT, биомедицинских и промышленных технологий. У всех молодых ученых появится доступ к эксклюзивным материалам с экспертами — ключевыми сотрудниками фонда «Сколково» и компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна».

«В настоящее время мы можем с уверенностью говорить об увеличивающемся спросе у старшекурсников и выпускников вузов и молодых ученых на то, как правильно выбрать идею для своего проекта и как понять, будет ли продукт, который они хотят предложить миру, востребованным», — отметила директор Открытого университета Сколково Екатерина Морозова.

Она добавила, что проект SkLab даст возможность участникам понять, какие идеи будут наиболее востребованы.

Программу разработали при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в рамках реализации президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку и пройти отборочный тур на официальном сайте мероприятия. Участие бесплатное.