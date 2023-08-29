Подмосковье 29 августа 2023, 16:30 Проект по повышению безопасности пешеходов представили в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Инновационную разработку по повышению безопасности пешеходов представили на заседании проекта «Умный город». В министерстве благоустройства заявили, что проект предусматривает использование световых элементов для привлечения внимания водителей к людям на переходах.

В основе системы находятся камеры, которые в режиме реального времени будут распознавать пешеходов и включать световые сигналы. Отмечается, что цифровая платформа позволит оптимизировать работу этой системы.

Реклама

Разработка позволит сделать улицы более безопасными и комфортными для жителей и гостей региона. Кроме того, это может стать настоящим прорывом в сфере благоустройства территорий Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».