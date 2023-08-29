29 августа 2023, 16:30
Проект по повышению безопасности пешеходов представили в Подмосковье
Инновационную разработку по повышению безопасности пешеходов представили на заседании проекта «Умный город». В министерстве благоустройства заявили, что проект предусматривает использование световых элементов для привлечения внимания водителей к людям на переходах.
В основе системы находятся камеры, которые в режиме реального времени будут распознавать пешеходов и включать световые сигналы. Отмечается, что цифровая платформа позволит оптимизировать работу этой системы.
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Разработка позволит сделать улицы более безопасными и комфортными для жителей и гостей региона. Кроме того, это может стать настоящим прорывом в сфере благоустройства территорий Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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