Подмосковье 10 марта 2023, 12:50 Проект по обучению поваров для социальных учреждений стартовал в Подмосковье

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В Подмосковье стартовал проект по обучению поваров учреждений социального обслуживания. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

Для проекта разработали специальную программу, рассчитанную на 12 часов. Она включает в себя как теоретическое обучение, так и практическое.

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«Всего планируется обучить 525 сотрудников учреждений социального обслуживания из 12 городских округов Московской области», — уточнили в ведомстве.

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Обучение проведут высококвалифицированные мастера колледжа «Подмосковье». Они научат готовить и правильно подавать блюда, а также сервировать стол. Первый поток обучения поваров уже завершился в Лобне. В нем приняли участие 20 человек.

Ранее два колледжа Подмосковья присоединились к проекту «Профессионалитет», студенты получили возможность уже во время обучения проходить стажировки в крупных компаниях и устраиваться на работу. Губернатор Андрей Воробьев предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину подключить к программе малый и средний бизнес. Инициативу поддержали.

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