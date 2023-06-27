Подмосковье 27 июня 2023, 09:32 Проект по импортозамещению оборудования для ЖКХ запустили в Воскресенске

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Научно-производственное объединение «АСТА» из Воскресенска специализируется на выпуске регулирующей и специальной трубопроводной арматуры. Компания сотрудничает со многими отечественными предприятиями и реализует проект по импортозамещению в сфере ЖКХ.

Научно-производственное объединение «АСТА» работает в Воскресенске уже четыре года. Производит предохранительные клапаны и регуляторы давления для ЖКХ.

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«Сейчас, когда ушел „Дамфус“, крупный игрок — 20 миллиардов оборот, ушли американские, немецкие компании, мы везде оказались кстати», — отметил учредитель предприятия Евгений Синодов.

Студенты «Воскресенского колледжа» проходят на предприятии стажировку и обучение. Здесь посвистывают молодых сварщиков, слесарей, операторов ЧПУ, логистов и менеджеров.

Андрей Колесников впервые пришел на предприятие будучи студентом 1-го курса и решил, что после защиты диплома останется здесь работать.

«Очень сложно научиться, чтобы были идеальные швы. В колледже научили многому, и здесь тоже научили многому, я сделал свой выбор в итоге», — поделился Андрей.

Среди плюсов — достойная зарплата и перспективы роста. Чтобы работать на современном оборудовании, нужно постоянно учиться.

Компания активно развивает опытное производство. На площадке применяют семь различных способов сварки, в том числе разрабатывают и тестируют новые технологии.

Сегодня на предприятии трудится 170 работников. В планах руководства увеличить объемов продукции и запустить литейное производство.

Также предприятие реализует инвестиции государства — запустило производство новой линейки регуляторов давления, разработанной специалистами конструкторского отдела. Проект рассчитан до 2025 года и позволит создать еще 50 новых рабочих мест.

«У нас сильнейший потенциал именно по производству, и мы уже только за этот год помогли четырем предприятиям получить землю за рубль или вступить в программы. Мы работаем вплотную, зовем к нам предприятия, чтобы они у нас работали. Мы будем оказывать полное содействие», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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