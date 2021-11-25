Проект по адаптации инвалидов по зрению запустили в Волоколамске

Люди с серьезными проблемами зрения воспринимают мир другими обостренными чувствами через запахи, вкусы и осязание. В Волоколамском городском округе некоммерческая организация «Лаборатория развития территорий городской среды» запустила специальный проект «Эмоциональный код». Это специальные маршруты для слабовидящих, которые помогают им адаптироваться к своему новому состоянию.

Программа рассчитана для незрячих, которые приезжают для лечения в Волоколамск со всей России.

Для тактильных ощущений участников экскурсий вывозят на контактные фермы, где они могут потрогать лошадей, собак и оленей. Экспонаты для незрячих есть в интерактивном музее 28 Героев-панфиловцев. Для слуха предусмотрены поездки в село Ярополец, где можно послушать звук водопада, или в Иосифо-Волоцкий монастырь на колокольный перезвон.

Для вкуса и запаха участников экскурсий возят на местные сыроварни, пекарни и пасеки. В ходе поездки гостям рассказывают об истории городского округа, а на прощание дарят специальные сувениры.

«Наш проект „Эмоциональный код“ победил в Фонде Президентских грантов. Он предназначен для адаптации инвалидов по зрению и слуху. Мы планируем оказать поддержку в ходе реабилитации 300 участникам, которые приезжают в наш городской округ. Всего будет четыре потока, из которых недавно один уже закончился. В нем приняли участие 57 человек», — рассказала руководитель «Лаборатории развития территорий городской среды» Наталья Караськова.

Проект запустили в феврале этого года. Продлится он до конца июля. Кроме помощи незрячим организаторы «Эмоционального кода» проводят уроки среди местных жителей по воспитанию у них чуткого и тактичного отношения с инвалидами. Также общественники сделали специальную памятку, где рассказали о правилах общения со слабовидящими. Дополнительно они проводят мастер-классы для сотрудников сферы питания и гостиниц по общению с незрячими гостями.

Помочь в реализации проекта может любой желающий. Средств выигранного гранта не хватает для сохранения экскурсий, поэтому общественники запустили акцию краудфандинга.