Проект «Парта героя» запустили в школе № 11 Электростали | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 22:56 Проект «Парта героя» запустили в школе № 11 Электростали

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Школа № 11 в Электростали присоединилась к Всероссийскому проекту «Парта Героя». Практически каждый ученик в Электростали знает имя Алексея Левина.

Директор школы № 11 городского округа Электросталь Марина Азарова рассказала, что в школе есть мемориальная доска, посвященная герою Алексею Левину и патриотическая выставка «Они исполнили свой долг».

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«А вот парты до сего момента не было. Дети провели исследовательскую работу, изучили биографию героя, изучили его подвиг и создали биографическую справку», — отметила Марина Азарова.

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Алексея Левина призвали в армию в 2001 году. Тогда шла Вторая Чеченская война. Полгода Алесей пробыл в горячей точке, до дембеля ему оставалось совсем немного.

Поступило спецзадание — уничтожить группу боевиков. 22 мая взвод перебирался через реку вброд, но там его ждала засада. Бой был неравным. Алексей до самого конца не сдавался. Младший сержант Левин героически погиб.

Племянники Алексея первыми сели за парту героя. Матвей и Кира учатся в той же школе, в которой учился Алексей.

«Для нас это больно, для нас это горько, что мы теряем своих учеников, но эта память — вечная», — поделилась учитель школы № 11 городского округа Электросталь Лариса Басенко.

Родители героя подарили школе бесценные предметы — личные вещи их сына. Теперь они будут теперь храниться в музее.