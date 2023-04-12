Подмосковье 12 апреля 2023, 13:05 Проект «Папа-наставник» для поддержки семей бойцов СВО появился в Подмосковье

Читать 360tv в

Проект для семей бойцов СВО «Папа-наставник» запустили в Подмосковье. Для детей проводят конкурсы и квизы, а соревнуются они вместе с неравнодушными мужчинами, которые взяли их под свою опеку, пока отцы защищают страну.

Проект направлен на повышение роли отца в воспитании и развитии детей, а также на укрепление семейных ценностей и традиций. Его организаторами стали Благотворительный фонд социальных программ Подмосковья «Исток» совместно с Московским областным региональным отделением Союза женщин России. Для участников проводят мастер-классы и конкурсы. Результаты одного из них подвели в усадьбе Гребнево во Фрязине — там наградили авторов лучших ледовых и снежных скульптур.

Президент фонда Екатерина Богдасарова рассказала, что конкурс — это малая часть проекта.

«Какие бы великолепные учителя ни были, самый хороший воспитатель — это отец. Именно эту идею о том, как важно участие и внимание отца в жизни детей, мы вложили в наш проект», — отметила она.

Одним из участников проекта стал Александр Кадиев. Он рассказал, что был рад помочь детям и их матерям.

«Я был очень рад участвовать в этом конкурсе, был рад, когда услышал о нем, захотел сразу принять участие, так как хотел оказать помощь. Помощь матерям, детям, так как их мужья и отцы в настоящее время защищают нашу Родину», — поделился он.

Дети и папы-наставники расстанутся на время, но впереди у них еще много мероприятий. Ко Дню победы они подготовят плакаты, придумают свою настольную игру и займутся другими интересными делами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о жизненном пути Бориса Волынова. Он — единственный из ныне живущих участников первого отряда космонавтов, куда входили и Гагарин, Титов, Леонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».