Проект «Открытый школьный стадион» стартовал в городском округе Лосино-Петровский

В городском округе Лосино-Петровский стартовал региональный проект «Открытый школьный стадион». Теперь жители нового микрорайона Лукино-Варино смогут заниматься спортом абсолютно бесплатно на территории школы.

«Это здорово. Это для детей классно, потому что можно поиграть. Тем более я в этом доме живу. И для меня хорошо. Вечером можно бегать», — рассказала жительница микрорайона Марина Бадикова.

Стадион обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Здесь располагаются качественное футбольное поле с натуральным покрытием, легкоатлетическая зона, столы для настольного тенниса, площадки для игровых видов спорта. У стадиона есть отдельный вход для школьников и жителей. Объект оборудован камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Для нашего городского округа и микрорайона Лукино-Варино это очень важный проект. Район новый. У нас большое количество жителей приезжают. И на сегодняшний день, к сожалению, здесь нет спортивного ядра. И наша школа сегодня служит открытым ядром для тренировочного процесса, который могут осуществлять все жители данного микрорайона Валентина Тропанец начальник управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский.

В честь открытия юные спортсмены пробежали дистанцию 200 метров. А секция «Регби» провела открытую тренировку на поле. В летний период стадион будет открыт. Позаниматься спортом здесь смогут все желающие ежедневно, с 06:00 до 22:00.