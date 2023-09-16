Подмосковье 16 сентября 2023, 02:00 Проект «Общественный огород» провели в 30 парках Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

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В Подмосковье подошел к концу проект «Общественный огород», в ходе которого посетители 30 парков региона могли вырастить зелень, овощи, ягоды и цветы. Участники наглядно изучили природоведение, обменялись опытом и собрали богатый урожай.

«Этот проект дал возможность быть в гармонии с собой, ухаживая за растениями, с пользой провести время с семьей, а новичкам овладеть искусством садоводства. Для этого была создана программа мастер-классов и экспертные круглые столы», — рассказала директор «МосОблПарка» Ксения Васильева.

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Собирать плоды участники проекта начали в середине августа. Садоводы-любители вырастили кабачки, арбузы, дыни, огурцы, горох, подсолнечники и многое другое. Посетители парка «Сестрорецкий» в Клину поделились урожаем с местным центром помощи семье и детям.

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