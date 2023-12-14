Подмосковье 14 декабря 2023, 15:09 Проект обновления освещения в Химках победил на национальном конкурсе GPM Awards Russia Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Проект по обновлению системы наружного освещения в Химках стал лучшим на национальном конкурсе GPM Awards Russia 2023. Награждение победителей прошло в аналитическом центре при правительстве Российской Федерации.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Модернизацией освещения в округе занимается компания «Светогор — Химки». На это направят около 600 миллионов рублей. По проекту до конца года в Химках появится 18 тысяч энергоэффективных светильников.

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«Обновление электросетей позволит создать в Химках умную систему управления светом. Улучшения коснутся жизни десятков тысяч химчан. Также мы оцифруем все электросетевое хозяйство. За работой каждой лампочки можно будет наблюдать онлайн в едином ситуационном центре. Это поможет нам быстрее реагировать на нештатные отключения», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Национальный конкурс GPM Awards Russia проходит в 4-й раз. Он поддерживает организации, которые вносят вклад в развитие инфраструктуры и повышают качество городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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