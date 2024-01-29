Подмосковье 29 января 2024, 18:22 Проект о культуре народов России представили в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

В городском округе Химки презентовали проект «Народный джем». В ходе встречи участники испытали свои силы в мастер-классах по народным танцам, познакомились с национальными песнями и забавами разных народов.

Гостей познакомили с этническим многообразием народов России, их культурными и духовными особенностями. Автор проекта Анастасия Ларцева — лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущая на Русском народном канале «Жар Птица». Кроме того, Анастасия выступает солистом и художественным руководителем фолк-шоу-группы «Закрутиха».

Реклама

«Поскольку Россия — многонациональная страна, нам хотелось поделиться ее многообразием, показать уникальность каждого народа и в то же время отметить, что все мы очень похожи», — отметила Анастасия Ларцева.

Для участников проекта подготовили видеоматериалы «Путешествия Насты» с подробными описаниями культурного многообразия народов России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».