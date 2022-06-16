Проект нового Люберецкого водовода отправили на госэкспертизу

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий подписали соглашение о строительстве нового водовода в 2021 году. Проект строительства разработали и передали на государственную экспертизу.

Новый водовод Томилино — Мирный — Октябрьский обеспечит питьевой водой более 40 тысяч жителей. «Мособлводоканал» отмечает, что количество обеспеченных качественной водой в Люберцах вырастет с 48% до 60%. Строительство будет контролировать подведомственное учреждение Мин ЖКХ «Коммунальные системы Московской области».

«В настоящее время проект на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству нового водовода уже разработан и находится на государственной экспертизе. Как только она будет завершена, начнется отбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ», — сообщил глава Мин ЖКХ.

Протяженность труб составит 7 километров — от села Томилино до нового микрорайона в поселке Мирный и поселка Октябрьский. Сейчас водоснабжение в населенные пункты осуществляется при помощи единственного водозаборного узла, построенного в 1990 году.