Подмосковье 23 августа 2023, 11:13 Проект «Нескучные каникулы» стартовал в Дубне пресс-служба администрации городского округа Дубна

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Новый проект «Нескучные каникулы» запустили в Дубне. К празднику присоединились жители дома № 9 на Тверской улице. Для них подготовили пенную вечеринку с анимацией и конкурсы.

Семейный праздник объединил сотни детей и взрослых. Они пробовали угощения, фотографировались, участвовали в развлекательных программах и беспроигрышной лотерее с подарками.

Следующее мероприятие в рамках проекта «Нескучные каникулы» пройдет в Дубне 24 августа. Площадкой праздника станет двор дома № 15 на проспекте Боголюбова.

«Каждый двор должен быть таким, чтобы в нем хотелось проводить праздники. И мы сейчас активно работаем в этом направлении: устанавливаем детские игровые площадки, асфальтируем внутридворовые дороги», — написал в социальных сетях временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Он добавил, что в этом году в городе реализуют масштабную программу ямочного ремонта. В порядок приведут дорожное покрытие во дворах и на выездах из них.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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