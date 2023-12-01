Подмосковье 01 декабря 2023, 15:33 Проект «МосОблПарк» запустил интерактивный календарь с 31 заданием Министерство культуры и туризма МО

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АНО «МосОблПарк» запустил проект — Новогодний календарь заданий. В нем представлены рекомендации с информацией о предновогодних развлечениях в парках Московской области. Задания рассчитаны на 31 день.

«Календарь — своего рода праздничный маршрут по подмосковным паркам. С его помощью вы получите советы о том, как увлекательно провести декабрь уходящего года», — сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

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Все желающие смогут посетить катки и ледовые спектакли, лыжные трассы, тюбинговые горки и многое другое. Ознакомиться с заданиями календаря можно в соцсетях проекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий в Подмосковье. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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