Проект «Квартирник» в Ногинске отпраздновал день рождения. Ему исполнился один год

Год назад ногинский молодежный центр «Юность» организовал уникальный проект — «Квартирник». На первый день рождения приехали все его участники.

Квартирник давно вырос, маленькие кухни ему стали малы. Уютные встречи переместились на большие площадки.

«Особенность наших квартирников — не только то, что люди выступают, но и то, что они могут пообщаться», — рассказала организатор «Квартирника» Виктория Упшинская.

Источник фото: телеканал «360»

Квартирник объединил как профессиональных артистов, так и любителей. Здесь не все имеют музыкальное образование. Например, песню Одри Хепберн исполнила психолог МЦ «Юность» Ольга Дерегина.

Источник фото: телеканал «360»

«Я запела давно, я занималась вокалом, это мое хобби, Вика меня пригласила на квартирник, и я откликнулась с удовольствием», — поделилась психолог МЦ «Юность» Ольга Дерегина.

Источник фото: телеканал «360»

Сценический псевдоним еще одного исполнителя — Юджин. Гость из Орехово-Зуева привез на праздник не совсем классический блюз.

Источник фото: телеканал «360»

«Музыкой занимаюсь лет 20 на любительском уровне, в рок-группе легко играю на бас-гитаре, по песни, ну иногда сам с гитарой один», — сказал исполнитель из Дрезны Евгений Пичугин.

Источник фото: телеканал «360»

На концерте прозвучали отечественные и зарубежные хиты в разнообразных стилях — джаз, рок-н-ролл, техно, готика, латина, рок и многое другое.