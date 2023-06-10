Подмосковье 10 июня 2023, 01:30 Проект «Культурные каникулы в Подмосковье» стартовал в ДК региона Министерство культуры и туризма МО

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В досуговых учреждениях Московской области стартовал летний проект «Культурные каникулы в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства культуры и туризма.

Цель программы заключается в развитии творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков, мотивации к познавательной деятельности и изучении традиционной культуры народов России. В рамках проекта в дворцах культуры пройдут квизы, викторины, мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

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Подробную информацию о «Культурных каникулах в Подмосковье» и расписание мероприятий можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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