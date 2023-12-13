Подмосковье 13 декабря 2023, 04:00 Проект концессии по световой продукции в Химках стал лучшим на конкурсе GPM Awards Russia Мининвест

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Проект концессионного соглашения по производству светотехнической продукции в Химках вошел первым в категории «Устойчивые города и населенные пункты» направления «Проекты» конкурса GPM Awards Russia 2023. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Договор заключили в марте этого года на 15 лет. Инвестором выступила компания «Светогор-Химки». В проект вложили 550 миллионов рублей.

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«Концессия предполагает выпуск для нужд городского округа почти 17,8 тысячи светильников, 13,3 тысячи опор, которые позволят заменить аварийные конструкции. Общая протяженность линий составит 453 километров, кроме того, в рамках концессии будет произведена замена оборудования на пунктах питания», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за 10 месяцев 2023 года промышленность Подмосковья выросла на 13,2%.

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