Подмосковье 22 января 2024, 21:05 Красногорский проект реабилитации детей из Донбасса занял 2-е место на премии «Служение» Unsplash

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Проект комплексной реабилитации детей из Луганской и Донецкой областей образовательного центра «Созвездие» занял второе место на премии «Служение». Программа существует за счет пожертвований спонсоров.

Проект называется «Андрюшка». Имя программа реабилитации получила в честь одного из первых пациентов. Мальчик приехал в Красногорск восстанавливаться после тяжелого ранения позвоночника.

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Проект состоит из трех главных составляющих. Первая — полноценная медицинская реабилитация. Вторая — работа с психологами, логопедами и дефектологами. На третьей ступени находится все, что связано с развитием кругозора и знакомством с окружающим миро. Для юных пациентов устраивают праздники, проводят мастер-классы и разнообразные тренинги.

Но не только детям помогают благодаря «Андрюшке». В рамках проекта собирают помощь жителям Донбасса, а также поддерживают бойцов специальной военной операции.

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